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Beşiri'de 400 Kursiyere Narkotik Eğitimi Verildi

Beşiri'de 400 Kursiyere Narkotik Eğitimi Verildi
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Batman'ın Beşiri ilçesinde düzenlenen seminerlerde 400 kursiyere narkotik mücadelesi hakkında eğitimler verildi. Seminerlerde 'En İyi Narkotik Polisi Anne' ve 'Metamfetamin Modülü' konuları ele alındı.

Batman'ın Beşiri ilçesinde 400 kursiyere narkotik eğitim semineri verildi.

Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Beşiri ilçesinde düzenlenen altı seminerde toplam 400 kursiyere "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Metamfetamin Modülü" eğitimleri verildi.

Ayrıca, "Nokta Faaliyetleri" kapsamında 7. Batman Kitap Fuarı ve Beşiri ilçesinde 1750 kişiye bilgilendirme broşürleri dağıtılarak "UYUMA" uygulaması tanıtıldı ve www.narkotikpolisiaanne.com adresi hakkında bilgilendirme yapıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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