Beşiktaş'ta Yeşilçam Oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya Bıçaklanarak Öldürüldü

Beşiktaş'ta Yeşilçam Oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya Bıçaklanarak Öldürüldü
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Beşiktaş'ta Yeşilçam Oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya Bıçaklanarak Öldürüldü
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Beşiktaş'ta sosyal medyadan tanıştığı üniversite öğrencisi kadın tarafından bıçaklanarak öldürülen Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Olayın şüphelisi kısa sürede yakalanırken, güvenlik kameraları olayı görüntüledi.

- Beşiktaş'ta cinayet: Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya öldürüldü

İSTANBUL - Beşiktaş'ta Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya, sosyal medyadan tanıştığı üniversite öğrencisi kadın tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Şüpheli kadın kısa sürede yakalanırken, ikilinin apartmana girdiği ve şüphelinin apartmandan telaşla çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 21 Mayıs Çarşamba günü saat 23.45 sıralarında Beşiktaş ilçesi Mecidiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hollanda'da yaşayan eski Yeşilçam oyuncusu Mehmet Serdar Sulukahya bir süre önce Beşiktaş'taki evine geldi. Sulukahya, sosyal medyadan tanıştığı üniversite öğrencisi Fatma Gülsüm P.'yi evine davet etti. Kısa süre sonra genç kızı, Sulukahya'nın evine geldi. İkili arasında kavga çıktı. Kavga sırasında genç kadın, mutfaktan aldığı bıçakla Sulukahya'yı yaralayıp olay yerinden kaçtı. Kanlar içerisinde kalan Sulukahya, sürünerek alt kata inerek komşusundan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Sulukahya'yı ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Sulukahya'yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Sulukahya, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından apartmanda ve çevresinde inceleme yapan polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemede Sulukahya'nın Fatma Gülsüm P. ile birlikte apartmana girdiği anların güvenlik kamerasına yansıdığı ve olaydan sonra hızla apartmandan çıktığı görüldü. Fatma Gülsüm P.'nin binadan çıktıktan sonra bir taksiye binerek olay yerinden uzaklaştığını belirlendi. Şüpheli Fatma Gülsüm P., kısa süre sonra Beşiktaş'ta yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında "Kasten Öldürme" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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