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Beşiktaş'ta yayalara yol vermeyen sürücülere ceza yağdı

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Beşiktaş'ta dron destekli trafik denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde yaya geçitlerinde, yolun karşısına geçmek isteyen yayalara yol vermeyen 2 sürücüye kişi başı 3 bin 135 TL olmak üzere toplam 6 bin 270 TL para cezası kesildi.

Beşiktaş'ta yayalara yol vermeyen sürücülere ceza yağdı

İSTANBUL - Beşiktaş'ta dron destekli trafik denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde yaya geçitlerinde, yolun karşısına geçmek isteyen yayalara yol vermeyen 2 sürücüye kişi başı 3 bin 135 TL olmak üzere toplam 6 bin 270 TL para cezası kesildi.

Beşiktaş'ta Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, öncelik hakkı bulunan yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik dron ile denetim yaptı. Uygulama sırasında mevzuata aykırı olarak araç kullanan ve yayalara öncelik vermediği tespit edilen sürücülere ceza kesildi. Denetimlerde 2 sürücüye yaya geçidinde yayalara yol vermemekten dolayı kişi başı 3 bin 135 TL olmak üzere toplamda 6 bin 270 TL lira para cezası kesildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Beşiktaş 3.Sayfa Güncel Haberler

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