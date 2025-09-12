Haberler

Beşiktaş'ta Tek Tekerlek Üstünde Tehlikeli Yolculuk Yapan Sürücü Yakalandı

Güncelleme:
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde tek tekerlek üzerinde motosiklet süren genç sürücü, polis tarafından yakalanarak para cezası ve adli işlem yapılmak üzere gözaltına alındı. O anlar bir arkadaşının cep telefonuyla kaydedildi.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde tek teker üstünde tehlikeli yolculuk yapan sürücünün o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekipleri tarafından yakalanan motosikletliye idari para cezası uygulandı.

Olay, 15 Mayıs'ta Beşiktaş Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir motosiklet sürücüsü, trafikte tek tekerlek üzerinde tehlikeli şekilde ilerledi. Kazaya davetiye çıkaran sürücünün o anları bir diğer motosikletli arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medya hesabından paylaşılmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından motosiklet sürücüsünün akrobatik hareketler yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlendi. Plaka bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen A.A. (23) isimli şahıs yakalandı.

Şahsa yönelik Karayolları Trafik Kanunun 'araçların kamunun huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanmak', 'motosiklet ile akrobatik hareketler yapmak' ve 'sürücünün, geçme, dönme, duraklama, durma ve park etme gibi haller dışında şerit değiştirmesi' maddelerinden idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, sürücüye 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
