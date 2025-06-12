Beşiktaş'ta sokak ortasında üç kadın birbirine girdi

Beşiktaş'ta sokak ortasında üç kadın birbirine girdi
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Beşiktaş'ta sokak ortasında üç kadın birbirine girdi
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İstanbul Beşiktaş'ta üç kadın arasında henüz bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Kameralara yansıyan kavgada bir kadının diğer 2 kadını yere düşürerek yumrukladığı görüldü.

İstanbul'daki sokak ortasında birbirine giren üç kadının kavgası kameralarca kaydedildi. Kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırdı.

İstanbul Beşiktaş'ta sokak ortasında kavga çıktı. Üç kadın arasında başlayan tartışma bir anda yumruklu kavgaya dönüştü.

YERDE YUMRUKLADI

Çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedilen kavganın görüntülerinde bir kadının diğer 2 kadını yere düşürerek yumrukladığı görüldü. Kavganın nedeni henüz bilinmezken; kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırdı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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