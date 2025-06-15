Beşiktaş'ta Silahlı Kavga: 2 Yaralı, 3 Gözaltı

Beşiktaş'ta otelde silahlı kavga: 2 yaralı, 3 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul Beşiktaş'ta bir otelde alkol sıçraması nedeniyle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi yaralanırken, yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından Bulgaristan'a kaçmaya çalışan şüpheliler polis tarafından yakalandı.

Olay, dün gece saat 01.30 sıralarında Beşiktaş Vişnezade Mahallesi'nde bulunan bir otelin teras katındaki barda meydana geldi. İddiaya göre, bara müşteri olarak gelen Abdülkadir D. ve Bahtiyar K. eğlendikleri sırada yan masada bulunan Anıl K., kardeşi Alper K. ve kuzenleri Yakup D. de masalarına alkol siparişi verdi. Masaya alkol geldiğinde Yakup D. şişeyi açtı ancak fışkıran alkol Abdülkadir D. ve Bahtiyar K.'nın üzerine sıçradı. Bu nedenle taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Anıl K. (35), yanındaki koruma Osman B.'ye ait tabancayı alarak karşı masaya doğru ateş açtı.

Alkol sıçrayınca kavga çıktı

Silahlı saldırı sonucu Bahtiyar K. ayağından, Anıl K.'nın kardeşi Alper K. ise baldırından yaralandı. Açılan ateşle işletmenin camına da 4 kurşun isabet etti. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Bahtiyar K., ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Anıl K., kardeşi Alper K., kuzenleri Yakup D. ve koruma Osman B. ise 34 AST 036 plakalı araçla olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar barın güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Bulgaristan'a kaçmak üzereyken yakalandılar

Yaşanan olay sonrası Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri kapsamlı bir çalışma başlattı. Güvenlik kameralarından yapılan incelemede silahın koruma Osman B. tarafından otele getirildiği belirlendi. Polis ekipleri olayla bağlantılı olarak Alper K.'nın adresine operasyon düzenledi. Yaralı olduğu belirlenen şüpheli, ambulansla Sarıyer Seyrantepe'de bulunan Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Ekiplerin yaptıkları çalışmalar sonucunda Anıl K. ve kuzeni Yakup D.'nin 34 EAK 36 plakalı araçla Edirne'de bulunan Kapıkule Sınır Kapısı'na doğru hareket ettiklerini belirledi. Şüphelilerin peşine düşen polis ekipleri, Bulgaristan'a geçmek üzereyken Anıl K. ve Yakup D.'yi yakaladı. Olayda kullanılan ruhsatsız silahla birlikte Osman B. de gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinde şampanya patlatıldıktan sonra yan masadakilerle tartışma yaşandığını, bunun ardından kavganın çıktığını anlattı. İşlemleri tamamlanan 3 kişi, "ateşli silahlar kanununa muhalefet", "kasten yaralama", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "mala zarar verme" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.