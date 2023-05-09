Beşiktaş'ta saldırıya uğrayan fenomen o anları anlattı Beşiktaş'ta konserden çıkan ünlü fenomen sanatçı genç bir grup tarafından önce darp sonra da gasp edilmişti Beşiktaş polisinin yakaladığı 3 saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti Beşiktaş'ta bir işletmede konser verdikten sonra...

Beşiktaş'ta saldırıya uğrayan fenomen o anları anlattı

Beşiktaş'ta konserden çıkan ünlü fenomen sanatçı genç bir grup tarafından önce darp sonra da gasp edilmişti

Beşiktaş polisinin yakaladığı 3 saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti

İSTANBUL - Beşiktaş'ta bir işletmede konser verdikten sonra bir grubun saldırısına uğrayan ve 20 bin lirası gasp edilen ünlü fenomen sanatçı Cihan Emre, o anları anlattı. Fenomen Emre, "Otoparka doğru giderken 9-10 kişi birden yumruklamaya başladı. Çok şükür daha kötü sonuçlanmadı" dedi. Saldırı anları kameralara yansırken, Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalanan 3 saldırgan tutuklanmıştı.

Beşiktaş Çarşı'da önceki ay yaşanan olayda, sosyal medya fenomeni ve sanatçı Cihan Emre Erdoğan bir işletmede konser verdi. Konserin ardından arkadaşlarıyla beraber alandan çıkan genç fenomen, otoparktaki aracına doğru yönelmişti. O esnada fenomeni takip eden bir grup, ona laf atarak küfür ettikten saldırmaya başlamıştı. Yumrukların havada uçuştuğu olayda, yere düşürülen genç fenomen defalarca tekmelenmişti. Yaşananlar ise kameralara anbean yansırken, saldırganlar fenomenin konserden kazandığı 20 bin lirasını da gasp ederek hızla uzaklaşarak kayıplara karışmıştı.

"9-10 kişi birden yumruklamaya başladı"

Saldırıyla ilgili açıklamalarda bulunan ünlü fenomen Cihan Emre, "Geçtiğimiz günlerde can güvenliğimizin hiçe sayıldığı bir olay yaşadık. Çok şükür daha kötü sonuçlanmadı. Diğer müzisyen arkadaşlarımızın başına gelen şiddet olayı benimden başıma geldi. Beşiktaş'ta bir mekanda düzenlemiş olduğumuz etkinlik sonrasında 9-10 tane maganda tarafından Beşiktaş'ta saldırıya uğradım. Konser çıkışı otoparka doğru giderken sağ tarafa döndüğüm anda 9-10 kişi birden yumruklamaya başladı. Olay şu an dava sürecinde sizin karşınıza böyle şeylerle değil yaptığımız güzel işlerle gelmek isterim" dedi.

Beşiktaş Asayiş polisi saldırganları yakalamıştı

Olayın ardından darp raporu alan genç fenomenin şikayeti üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, çalışma başlatmıştı. Genç fenomenin ifadesine başvuran polis çevredeki güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye almıştı. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırganların Muhammet Coşkun Y., Mahsun S. ve İlhami K. olduğu tespit edilmişti. Devam eden çalışmalarda Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği polisleri, 3 şahsı evinde kıskıvrak yakalamıştı.

Saldırganlar tutuklanmıştı

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıslar, ifadelerinin alınması sonrasında adliyeye sevk edilmişti. Mahkemeye çıkartılan 3 saldırgan, "kasten yaralama" ve "gasp" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.