Beşiktaş'ta korkutan yangın: Müştemilat alev alev yandı

Beşiktaş Kuruçeşme'de bulunan bir restorantın müştemilatında çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangın saat 08.30 sıralarında Muallim Naci Caddesi üzerinde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle bir restorantın müştemilatında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Müştemilat yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL