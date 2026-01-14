Haberler

Beşiktaş'ta korkutan yangın: Müştemilat alev alev yandı

Güncelleme:
Beşiktaş Kuruçeşme'de bir restorantın müştemilatında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Beşiktaş Kuruçeşme'de bulunan bir restorantın müştemilatında çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangın saat 08.30 sıralarında Muallim Naci Caddesi üzerinde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle bir restorantın müştemilatında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Müştemilat yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
