Beşiktaş'ta 'Resmi Hizmete Mahsus' Kartı İle Trafiğe Çıkan Araçlar Soruşturuluyor

İstanbul Beşiktaş'ta, "resmi hizmete mahsustur" kartıyla trafiğe çıkan ve manken Şevval Şahin'e tahsis edilen aracın sahibine ait 2 aracın ön camında da "resmi hizmete mahsustur" ve "polis olay yeri haberleri gazetesi" ibareli kartlar olduğu belirlendi. Araç sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş Cevdet Paşa Caddesi'nde görülen ve bazı sosyal medya platformlarında üzerinde 'resmi hizmete mahsustur' kartı ile trafiğe çıkan araçla ilgili çalışma başlatmış, aracın iş adamı Burak A.'ya ait olduğu ve aracı manken sevgilisi Şevval Şahin'e tahsis ettiği tespit edilmişti. Çalışma kapsamında araç sürücüsü M.A. isimli şahıs yakalanmış, M.A. ile araç sahibi Burak A.'ya "Araçların dışında bulundurulması zorunlu işaretlerden başka araçlara izin alınmaksızın veya aracın tescil kayıtlarına işletilmeksizin reklam, yazı, işaret, resim, şekil, sembol, ilan, flama, bayrak ve benzerlerini takmak, yazmak, sesli ve ışıklı donanımları bulundurmak ile emniyet kemeri kullanmamak" maddelerinden idari para cezası uygulanmıştı. M.A. hakkında ayrıca "resmi belgede sahtecilik" suçundan adli işlem başlatılmıştı.

2 araçtan kartlar çıktı

Denetimlerin derinleştiren ekipler, B.A. isimli şahsa ait 2 aracın ön camında da "resmi hizmete mahsustur" ve "polis olay yeri haberleri gazetesi" ibareli basılı kartlar olduğunu tespit etti. Yakalanan B.A. isimli şahsa da "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - İSTANBUL