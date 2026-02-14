Haberler

Beşiktaş'taki 1 kişinin hayatını kaybettiği park kavgasıyla ilgili 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Güncelleme:
İstanbul Beşiktaş'ta park yeri yüzünden çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüşerek bir kişinin ölümüne yol açtı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

İstanbul Beşiktaş'ta park yeri meselesi nedeniyle çıkan ve 1 kişi hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 11.05 sıralarında Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi'nde meydana gelmişti. F.T. (70) isimli şahıs ile E.Ş. (67) isimli şahıs arasında araç park etme yeri yüzünden tartışma çıkmış, kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşmüştü. Kavgada E.Ş., silahla F.T'yi ağır yaralamış, ambulansla hastaneye kaldırılan F.T., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Haberler.com
