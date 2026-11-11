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Beşiktaş'ta iş yerine açılan ateşte ölen gencin cenazesi Adli Tıp'tan alındı

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Beşiktaş'ta iş yerine açılan ateşte ölen gencin cenazesi Adli Tıp'tan alındı Haber Videosunu İzle
Beşiktaş'ta iş yerine açılan ateşte ölen gencin cenazesi Adli Tıp'tan alındı
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İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Kuruçeşme Mahallesi'nde gece motosikletle bir iş yerinin önüne gelen 2 şüpheliden biri silahla ateş açtı; saldırıda yaralanan 24 yaşındaki genç hastanede hayatını kaybetti. Gencin cenazesi Adli Tıp'taki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden 24 yaşındaki gencin cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Beşiktaş ilçesi Kuruçeşme Mahallesi'nde gece saatlerinde motosikletle bir iş yerinin önüne gelen 2 şüpheliden biri iş yerine doğru silahla ateş açmış, saldırıda yaralanan Umut Andık (24) kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Umut Andık'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerin ardından gencin cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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