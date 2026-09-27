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Beşiktaş'ta eğlence mekanındaki saldırıda garson B.B. bacağından hafif yaralandı

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Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanına 26 Eylül Cumartesi saat 02.00 sıralarında silahla ateş açıldı. İddialara göre saldırı mekana değil, burada garson olarak çalışan B.B.'ye yönelikti; B.B. bacağından hafif yaralandı.

Beşiktaş'ta bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırının detayları ortaya çıktı. Saldırının mekana değil iddialara göre burada garson olarak çalışan B.B.'ye yönelik gerçekleştirildiği ve B.B.'nin bacağından hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Olay, 26 Eylül Cumartesi günü saat 02.00 sıralarında Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz bir kişi tarafından eğlence mekanına silahla ateş açıldı. Şüpheli ya da şüpheliler olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde, mekanda garson olarak çalışan B.B.'nin bacağından hafif şekilde yaralandığı belirlendi. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İlk belirlemelere göre saldırının mekana yönelik olmadığı, iddialara göre olay sırasında mekanda bulunan garsona yönelik gerçekleştirildiği değerlendirildi. Mekan sahibinin ise olay öncesinde herhangi bir tehdit almadığını ifade ettiği öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi ve saldırgan ya da saldırganların yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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