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Beşiktaş'ta yangın paniği, iş yerinin deposu alev alev yandı

Beşiktaş'ta yangın paniği, iş yerinin deposu alev alev yandı
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Beşiktaş'ta bir iş yerinin deposunda çıkan yangın, bitişikteki bina sakinlerinin tahliyesine neden oldu. Yangın büyümeden söndürülürken depo kullanılamaz hale geldi.

Beşiktaş'ta, bir iş yerinin deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Bitişikteki binada yaşayanlar kendilerini dışarı atarken, depo kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre Beşiktaş Türkali Mahallesi Abbasağa Çıkmazı Sokak'ta bulunan tek katlı iş yerinin deposunda saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yanan deponun bitişiğindeki binalarda oturan vatandaşlar panik yaşadı. Vatandaşlar binalardan kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı. Polis ekipleri caddeyi ve sokağı trafiğe kapatarak güvenlik önlemleri aldı. Yangın büyümeden söndürülürken, depo kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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