Dilan Polat ve Sıla Doğu, Beşiktaş'taki Davada Beraat Etti
Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında dans ederken gerçekleştirdikleri hareketler nedeniyle hapis cezasıyla yargılanan Dilan Polat ve ablası Sıla Doğu, beraat etti. Yargı sürecinde, çiftin danslarının yasa dışı bir eylem olmadığına karar verildi. Bu davanın sonucunda, genç kadınlar üzerindeki yargı baskısının sona ermesi bekleniyor.
Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında dans ederken gerçekleştirdikleri hareketleri gerekçesiyle 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edilen Dilan Polat ve ablası Sıla Doğu yargılandıkları davada beraat etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa