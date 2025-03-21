Dilan Polat ve Sıla Doğu, Beşiktaş'taki Davada Beraat Etti

Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında dans ederken gerçekleştirdikleri hareketleri gerekçesiyle 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edilen Dilan Polat ve ablası Sıla Doğu yargılandıkları davada beraat etti