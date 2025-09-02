Beşiktaş'ta Banka Şubesinde Silahlı Kaza: İki Güvenlik Görevlisi Yaralandı

Beşiktaş Levent'te bulunan özel bir bankanın şubesinde güvenlik görevlisi olan kişinin elindeki otomatik silah, nöbet değişimi sırasında kazayla ateş aldı. Silahın ateş alması sonucu diğer iki güvenlik görevlisi yaralandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Olay, 20.00 sıralarında Beşiktaş'ta bulunan bir iş merkezindeki özel bir bankanın şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, banka şubesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Y.Ö.'nün elindeki otomatik silah, nöbet değişimi esnasında yanlışlıkla ateş aldı. Silahın ateş alması sonucunda diğer iki güvenlik görevlisi B.B. (24) kolundan, M.E.E. (27) ise ayak bileğinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, yaralı güvenlik görevlileri ise ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede olay yerinde bir adet kovan bulunurken, yaralıların Y.Ö.'den şikayetçi olmadığı öğrenildi. Y.Ö. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - İSTANBUL