Beşiktaş'ta alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı: 2 yaralı
Beşiktaş'ta alkollü bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek 2 araca çarptı ve bir ağacı söktü. Takla atan araçta bulunan 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Beşiktaş'ta alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek 2 araca çarptı, bir ağacı da söken sürücü takla atarak durabildi. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, 23.45 sıralarında Beşiktaş Büyükdere Caddesi Sarıyer istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Büyükdere Caddesi'nde seyreden 34 KOT 803 plakalı minibüse alkollü olduğu öğrenilen ve hızla ilerleyen 34 DDE 458 plakalı otomobilin sürücüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle Nispetiye Caddesi'ne savrulan otomobil kaldırıma çarparak takla attı. Takla atan araba önce duvara sonra ağaca da çarpan araç park halindeki 34 KEN 305 bir başka minibüse yandan çarparak ancak durabildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Takla atan otomobilde sıkışan 2 kişi itfaiye tarafından çıkarıldı. Hafif yaralı oldukları öğrenilen bir erkek bir kadın iki şahıs olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Nispetiye Caddesi kaza sebebiyle trafiğe kapatılırken trafik akışı polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

