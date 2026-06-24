Beşiktaş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bir ev ve araca düzenlenen operasyonda, 17 kilosu kristal toplam 151 kilo metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bir ev ve otomobili yakın takibe aldı. Savcılık tarafından verilen arama ve el koyma izninin ardından, uyuşturucu madde ticareti suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, dün operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 234 kilo 220 gramı sıvı, 17 kilo 20 gramı kristal halde toplam 251 kilo 42 gram metamfetamin, 6 kilo 100 gram tolien denen uçucu organik sıvı madde ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, gözaltına alınan her 2 zanlı emniyete götürüldü. Şüphelilerin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı