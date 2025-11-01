Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisi Öncesi Kavga: 1 Yaralı

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi pankart ve kareografi hazırlığı yaptıkları belirtilen Beşiktaş taraftarı arasında yaşanan kavgada 1 kişi silahla vurularak yaralandı.

Beşiktaş'ta yarın oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi akşam saatlerinde pankart ve kareografi hazırlığı yaptıkları belirtilen Beşiktaş taraftarı arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli tarafından 1 kişi silahla vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Saldırganın yakalanması için çalışmalar sürerken, polis ekipleri stadyumda incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL