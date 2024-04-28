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Beşiktaş Büyükdere Caddesi'nde zincirleme kaza! 8 kişi yaralandı, çok sayıda ekip bölgede

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Beşiktaş Büyükdere Caddesi'nde 7 aracın karıştığı büyük bir zincirleme kaza meydana geldi. Aksı kırılan bir otomobilin karşı şeride geçmesi sonucu oluşan kazada 8 kişi hafif şekilde yaralanırken, kazaya karışan lüks otomobilin sürücüsünün bir milletvekilinin yeğeni olduğu öğrenildi.

Beşiktaş'ta iddiaya göre, aks kıran hafif ticari otomobil, karşı şeride geçerek zincirleme kazaya neden oldu. Lüks Maserati otomobilin aralarında bulunduğu 7 aracın karıştığı kazada 8 kişi hafif yaralandı.

AKS KIRMASI SONUCU KONTROLDEN ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre, olay, Levent Büyükdere Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Beşiktaş istikametine seyreden 34 CYR 227 plakalı hafif ticari araç, aks kırılması sonucu sürücünün kontrolünden çıktı.

Beşiktaş Büyükdere Caddesi'nde zincirleme kaza! Yaralılar var, çok sayıda ekip bölgede

ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

Bariyerleri aşarak karşı şeride geçen araç, ortalığı savaş alanına çevirdi. Akan trafikte otomobillere çarpan hafif ticari araç, 2 otomobilin üzerine asılı kaldı. 7 aracın karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.

Beşiktaş Büyükdere Caddesi'nde zincirleme kaza! Yaralılar var, çok sayıda ekip bölgede

LÜKS ARACIN SAHİBİ VEKİL YEĞENİ ÇIKTI

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 6 kişi olay yerinde sağlık ekiplerince tedavi edilirken, 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan lüks Maserati marka otomobilin sürücüsünün bir milletvekilinin yeğeni olduğu öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Beşiktaş Büyükdere Caddesi'nde zincirleme kaza! 8 kişi yaralandı, çok sayıda ekip bölgede

Beşiktaş Büyükdere Caddesi'nde zincirleme kaza! 8 kişi yaralandı, çok sayıda ekip bölgede

Beşiktaş Büyükdere Caddesi'nde zincirleme kaza! 8 kişi yaralandı, çok sayıda ekip bölgede

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ayça Elal - 3.Sayfa

Büyükdere Caddesi Beşiktaş İtfaiye 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (9)

hakan er:

Masarati baska kimlerde olacakkı zaten

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YalancıSavar:

İBB nin açtığı çukura düşen çocuk haberi niye yok.

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VerdikYetkiyi GordukEtkiyi:

Pek tabiki maserati yuce vekillerimize ve onlarin soyundan gelenlere yakisir. Herkes yerini bilecek

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Murat DOĞAN:

vekil yegeni kaza yapamzmı vekil yegeni diye bir ayrımcılık mı olacak kaza kqzadır bugün bakanların arabaları bile kaza yapıyor bu nasıl bir haber

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Murat Eryüksel:

İnşallah ölen yoktur. Ama benim görüşüm (ön yargı da diyebilirsiniz), o Kangoonun sebep olduğunu düşünüyorum. Genel olarak beyaz hafif ticarilerin savruk kullandıklarını düşünüyorum.

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Murat DOĞAN:

adamlar diyor ki lüks aracın aks kopmuş karşı şeride geçmiş sende gidip en garibanın arabasını beyaz kangoyu suçlu bulmuşsun vallahi helal olsun

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sade vatandaş:

hani bunların yakın takip sistemi kör nokta uyarı sistemi abs asr esp ptt kdv ötv sistemleri falan vardı ayrıca lastikleri frene basınca zınnk diye durup araba esas duruşa geçiyordu reklamlarda bu emniyet sistemleri vardıda acaba arabaların bundanmı haberi yoktuda o kadar araç birbirine tosladı. araba reklamlarında nerdeyse araç kullanırken dikkat edin yerine ..siz yan koltuğa oturup çay için araba kendi kendine gider diyecekler araba dediğin yürüyen teneke yığını araç kullanırken dikkat edin

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mehmet çelik:

Adam diyorki aks kesmiş yani sağ ön tekere bakasan yerinde yok. Aracın tekerlegi kopmuş buda kazaya sebep olmuş. Hekesin başına gelebir. ( Tabiki araç peryodik bakım ve kontrollerini yapmak lazım )

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Sogun Nn:

maseratinin masrafını kasko firmalarına giydirirler eğer varsa yoksa sksen odeyemezler

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