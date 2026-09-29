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Beşiktaş Akatlar'da lisenin istinat duvarının bir kısmı çöktü, ölü ve yaralı yok

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Beşiktaş Akatlar'da lisenin istinat duvarının bir kısmı çöktü, ölü ve yaralı yok
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İstanbul'da yoğun yağışların ardından Beşiktaş Akatlar'da İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin istinat duvarının bir kısmı dün sabah çöktü. Sitenin bahçesine devrilen duvar paniğe yol açtı; ölen ya da yaralanan olmazken bir evin penceresi zarar gördü, inceleme başlatıldı.

İstanbul'da etkili olan yoğun yağışların ardından Beşiktaş'ta bir lisenin istinat duvarının bir kısmı, sitenin bahçesine çöktü. Büyük bir gürültüyle meydana gelen olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

İstanbul'da etkili olan yoğun yağışların ardından Beşiktaş Akatlar'da bulunan İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin istinat duvarının bir kısmı, dün sabah saatlerinde çöktü. Bir sitenin bahçesine büyük bir gürültüyle devrilen duvar, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Çökme nedeniyle çevreye beton ve moloz parçaları savrulurken bir evin ise penceresi zarar gördü. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Duvarın bir kısmının yıkılmasıyla sitenin bahçesinde hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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