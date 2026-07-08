Vapurdaki yolcular farketti, denizden cansız bedeni çıkarıldı

İstanbul Beşiktaş sahili açıklarında vapurla seyahat eden vatandaşlar, denizde hareketsiz şekilde duran bir kadını fark ederek durumu ekiplere bildirdi. Denizden çıkarılan kadının hayatını kaybettiği belirlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, öğle saatlerinde Beşiktaş Sahili açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, vapurla seyahat eden vatandaşlar, denizin üzerinde hareketsiz şekilde duran bir şahsı fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine Sahil Güvenlik ekipleri ve deniz polisi sevk edildi. Kısa sürede ihbarın yapıldığı noktaya ulaşan ekipler, sudaki kadını bota alarak Beşiktaş İskelesi'ne getirdi. Kıyıda hazır bekletilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, 30 yaşlarındaki kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından kadının cansız bedeni hastaneye kaldırıldı. Kadının daha sonra kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna götürüleceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı