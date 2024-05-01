Beşiktaş'a yürümek için kurulan bariyerleri aşan gruba polis müdahalesi

Beşiktaş'a yürümek için kurulan bariyerleri aşan gruba polis müdahalesi

İSTANBUL - Beşiktaş Meydanı'na gitmek için polisin kurduğu bariyerleri aşmaya çalışan yaklaşık 20 kişilik gruba müdahale edildi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kısıtlama kararları nedeniyle Taksim'e çıkışlar yasaklandı. Yasağa rağmen Barbaros Bulvarı'nda toplanan Halkın Kurtuluş Partisi üyeleri Beşiktaş Meydanı'na yürümek istedi. Polis ekiplerinin kurduğu bariyerleri aşmaya çalışan yaklaşık 20 kişilik gruba, polis ekipleri müdahale etti. Gözaltına alınan göstericiler, polis merkezine götürüldü.