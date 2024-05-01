Beşiktaş'a yürümek için kurulan bariyerleri aşan gruba polis müdahalesi
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Beşiktaş Meydanı'na gitmek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi üyeleri, polisin kurduğu bariyerleri aşmaya çalıştı. Polis ekipleri müdahale ederek yaklaşık 20 kişilik gruba engel oldu ve gözaltına aldı.
Beşiktaş'a yürümek için kurulan bariyerleri aşan gruba polis müdahalesi
İSTANBUL - Beşiktaş Meydanı'na gitmek için polisin kurduğu bariyerleri aşmaya çalışan yaklaşık 20 kişilik gruba müdahale edildi.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kısıtlama kararları nedeniyle Taksim'e çıkışlar yasaklandı. Yasağa rağmen Barbaros Bulvarı'nda toplanan Halkın Kurtuluş Partisi üyeleri Beşiktaş Meydanı'na yürümek istedi. Polis ekiplerinin kurduğu bariyerleri aşmaya çalışan yaklaşık 20 kişilik gruba, polis ekipleri müdahale etti. Gözaltına alınan göstericiler, polis merkezine götürüldü.