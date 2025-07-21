Berlin'de Şanlıurfalı Gruplar Arasındaki Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Almanya'nın Berlin şehrinde Şanlıurfalı iki grup arasında 500 Euro meselesi yüzünden çıkan kavgada 30 yaşındaki Mesut Atsız hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 25 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alındı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de hafta sonu Şanlıurfalı iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Almanya'da başkent Berlin'de Şanlıurfalı iki grup arasında cumartesi günü yerel saatle 21.00 sıralarında "daha önceden satışı yapılan evden kalan 500 Euro nedeniyle" kavga çıktı. Gesundbrunnen semtindeki Bastian caddesinde yer alan kafenin önünde çıkan ve çok sayıda kişinin karıştığı kavgada 30 yaşındaki Mesut Atsız bıçaklanarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Atsız, tüm müdahaleye rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Alman polisi, 25 yaşında bir kişiyi gözaltına aldı

Alman polisi, Atsız'ın ölümüne neden olduğu şüphesiyle 25 yaşında bir kişiyi gözaltına aldı. Berlin polisinin olaya ilişkin soruşturması sürerken, cenazenin otopsi işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Atsız'ın Berlin'de kılınacak cenaze namazının ardından Türkiye'ye gönderilebileceği öğrenildi. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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