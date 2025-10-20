Haberler

Berlin'de Merz Protesto Edildi: Göçmen Karşıtı Açıklamalara Tepki

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Başbakan Friedrich Merz'in göçmenlere yönelik yaptığı sınır dışı açıklamalar sonrası yaklaşık 1800 kişi protesto düzenledi. Protestocular, Merz'in sözlerini eleştirerek aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ile olan ilişkisini sorguladı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de aralarında yabancı kökenlilerin de olduğu yaklaşık bin 800 kişi, 'Şehrin görüntüsünde hala sorun var. Bu nedenle İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, sınır dışı operasyonlarının uygulanması için çalışıyor' diyen Başbakan Friedrich Merz'i protesto etti.

Almanya'da göçmen karşıtı açıklama yapan Başbakan Friedrich Merz'e öfke büyüyor. Geçen hafta Potsdam kentinde "Şehrin görüntüsünde hala sorun var. Bu nedenle İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt geniş kapsamlı geri göndermelerin (sınır dışıların) mümkün hale gelmesi ve uygulanması için çalışıyor" açıklaması yaparak göçmen kökenlileri suçlayan Başbakan Merz, Almanya'nın başkenti Berlin'de protesto edildi. Tarihi Brandenburg Kapısı önünde toplanan yaklaşık bin 800 kişi Başbakan Merz'in sözlerine tepki gösterdi, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'ne(AfD) mesafe koymamakla eleştirdi. "AfD'yi hemen yasaklayın", " Şehir görüntüsünde Merz yok", "Bu benim şehir görüntüm, Bu benim başbakanım değil" pankartları taşıyan göstericiler, sık sık Başbakan Merz'i protesto eden sloganlar da attı.

Gösteride "Hanau" vurgusu

Almanya'da 19 Şubat 2020 tarihinde 4'ü Türk 9 göçmen kökenli Alman vatandaşının katledildiği Hanau şehrinden gelen bir konuşmacı, "19 Şubat 2020'de 9 kişi onları yabancı olarak gören bir ırkçı tarafından öldürüldü. Friedrich Merz, bugün şehir görüntüsünde bir sorun olduğunu söylüyorsa ırkçıların harekete geçmeden önce söylediklerinin aynısını daha hafif bir şekilde söylemiş oluyor. Hanau'da öldürülen insanlar sizin şehir görüntünüzde bir sorun muydular" diye konuştu.

Babasının yıllardır Almanya'da çalıştığını, ülkenin kalkınmasına katkı verdiğini, vergi ödediğini kendisinin de Almanya'da doğup büyüdüğünü belirten konuşmacı, "Sayın Merz, babam şehir görüntüsünde bir sorun mu? Ben bir sorun muyum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından göstericiler cep telefonlarının ışıklarını açarak "Merz şehir görüntüsü istiyorsan görmen için işte sana ışıklı şehir görüntüsü" mesajı gönderdi. Gösteri olaysız sona erdi.

Hükümet sözcüsü gerilimi yatıştırmaya çalıştı, muhalefet özür dile çağrısı yaptı

Almanya Başbakanı Merz'in geçen hafta Potsdam kentinde yaptığı "Şehrin görüntüsünde hala sorun var" açıklamasına özellikle ülkedeki muhalefet partileri ve göçmen kökenliler sert tepki göstermişti. Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, "Başbakan yeni hükümetin değişen göç politikasına ilişkin görüşlerini dile getirdi" diyerek tepkileri yatıştırmaya çalışmıştı. Kendi partisi içinden de tepki gören Merz'in açıklamalarını saygısız ve tehlikeli olarak nitelendiren muhalefetteki Yeşiller ve Sol Parti ise Başbakandan özür dilemesini istemişti. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Divan otellerinin genel müdürü Murat Tomruk ifadeye götürüldü

Koç Holding'e bağlı otellerin genel müdürü ifadeye götürüldü
Divan Otel'in müdürü ifadeye götürüldü, Koç Holding hisseleri çakıldı

Piyasalarda Divan Otel depremi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay'da sağanak yağış heyelana neden oldu! Otoyol kapandı, okullar tatil edildi

Sağanak kenti fena vurdu! Otoyol kapandı, okullar tatil edildi
Uzman çavuş dahil 2 kişiyi öldürdü! Saldırganın kimliği ortaya çıktı

Uzman çavuş dahil 2 kişiyi öldürdü! Saldırganın kimliği ortaya çıktı
İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir ilişkisi resmi olarak sona erdi

3 yıllık evlilik bitti! Ünlü çiftten herkesi şaşırtan açıklama
Hülya Avşar'dan Sergen Yalçın'a tam destek

Taraftar tepkili, camia karışık! Hülya Avşar'dan sürpriz çıkış
Hatay'da sağanak yağış heyelana neden oldu! Otoyol kapandı, okullar tatil edildi

Sağanak kenti fena vurdu! Otoyol kapandı, okullar tatil edildi
O isme beğeni yağıyor! Sahalarda görmek istediğimiz hareketler

Ülkenin konuştuğu pozisyon: Sezonu kapatabilirdi
Hong Kong'a inişi sırasında pistten çıkan kargo uçağı denize sürüklendi

Türk şirketine ait dev uçak pistten çıkıp denize sürüklendi
Yeni haftaya süper başlangıç! İşte altın fiyatlarında son durum

Yeni haftaya süper başlangıç! İşte altın fiyatlarında son durum
O Ses Türkiye'nin finalistinden beklenmedik hata! Kim Milyoner'de 3. soruda elendi

Üçüncü soruda elendi! Panikleyen yarışmacı büyük hata yaptı
İran'ı karıştıran düğün görüntüsü

Sızdırılan görüntü şeriatla yönetilen komşu ülkeyi fena karıştırdı
Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl? Yakın arkadaşından yeni açıklama

Sanat camiası diken üstünde! Yakın arkadaşı son durumunu açıkladı
Zeki Triko'nun sahibi Ahmet Zeki Başeskioğlu hayatını kaybetti

Türkiye tarihine damga vurmuştu! Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
Özgür Çelik oy çokluğu ile yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi

CHP'de olaylı kongre! Başkanlık koltuğuna oturan isim belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.