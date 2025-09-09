Berlin'de Kundaklama Şüphesiyle Yangın: 50 Bin Kişi Elektriksiz Kaldı

Almanya'nın başkenti Berlin'de iki elektrik direğinde kundaklama şüphesiyle meydana gelen yangın sonucunda 50 bin ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'in güneydoğusunda bulunan Treptow-Köpenick semtinde iki elektrik direğinde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye Sözcüsü, yangının yerel saat ile 03.30 sıralarında ihbar edildiğini aktardı. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangın söndürme çalışmalarını sabah saatlerine kadar sürdürdü. Bölgeye elektrik sağlayan dağıtım şebekesi "Stormnetz Berlin", yangın sonrası 7 yerleşim bölgesinde 50 bin ev ve iş yerine elektrik sağlanamadığını duyurdu.

Kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldı

Polis tarafından yapılan açıklamada da, bölgede tramvay seferlerinin gerçekleştirilemediği ve trafik ışıklarının çalışmadığını bildirildi. Açıklamada, elektrik direklerindeki yangının iki yüksek gerilim hattını etkilediği ve elektrik kesintilerine neden olduğu aktarıldı. Polis Sözcüsü, "Burada karşılaştığımız durum aslında kasıtlı bir kundaklama olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullanırken, olaya ilişkin kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldığını belirtti. - BERLİN