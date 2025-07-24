Berlin'de Gazze Protestolarında 20 Gözaltı

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Almanya'nın başkenti Berlin'de, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto eden gösterilere polis sert müdahalede bulundu. Gösteride 20 kişi gözaltına alındı ve 9 polis yaralandı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de İsrail'in Gazze Şeridine yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla düzenlenen eylemlerde 20 kişi gözaltına alındı.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mitte semtinde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını ve insani yardım girişini kısıtlayan ablukasını protesto eden göstericilere polis sert müdahalede bulundu. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı gösteride polis bazı göstericilere yumruk ve tekme atarak müdahalede bulunurken, Berlin Polis Sözcüsü Florian Nath, 20 göstericinin gözaltına alındığını ve olaylarda 9 polisin de yaralandığını bildirdi. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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