Berlin'de Bıçaklı Saldırı: 11 Yaşındaki Öğrenci Ağır Yaralandı
Almanya'nın Berlin kentinde, Weinmeisterhorn İlkokulu'nda düzenlenen bıçaklı saldırıda 11 yaşındaki bir öğrenci ağır yaralandı. Saldırının ardından kaçan saldırganın kimliği henüz belirlenmedi. Polis, olayla ilgili geniş güvenlik önlemleri alarak soruşturma başlattı.
Almanya'nın başkenti Berlin'de Weinmeisterhorn İlkokulu'nda gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 11 yaşındaki öğrenci ağır yaralandı.
Almanya'da son dönemde yaşanan bıçaklı saldırıların bir yenisi bu kez başkent Berlin'de bir ilkokulda yaşandı. Spandau ilçesindeki Weinmeisterhorn İlkokulu'nda kimliği belirsiz şahıs tarafından düzenlenen bıçaklı saldırıda, 11 yaşındaki öğrenci ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan öğrenci ameliyata alınırken, saldırganın olayın ardından kaçtığı belirtildi.
Okul çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alan polis, saldırıya ilişkin soruşturma başlattı. - BERLİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa