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Berlin’de araç kalabalığa daldı: 1 ölü, 17 yaralı

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Almanya’nın başkenti Berlin’de dün akşam düzenlenen LGBT etkinliği sırasında bir aracın kalabalığa dalması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8’i ağır 17 kişi yaralandı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de dün akşam düzenlenen LGBT etkinliği sırasında bir aracın kalabalığa dalması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8'i ağır 17 kişi yaralandı.

Avrupa'da sık görülen araçlı saldırılara bir yenisi daha eklendi. Almanya'nın başkenti Berlin'de dün akşam düzenlenen LGBT etkinliği sırasında bir araç kalabalığa daldı. Tiergarten Parkı'nda yaşanan olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 8'i ağır 17 kişi yaralandı.

Berlin polisi, "Elimizdeki son bilgilere göre, araç yerel saatle 22.00 sıralarında Tiergarten'a girdi, bu sırada birçok kişiyi yaraladı ve ardından Tiergarten'da bir ağaca çarparak durdu. Aracın içinde kimse yoktu. Bu nedenle şu anda faili ya da failleri bulmak için yoğun şekilde çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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