Berkin Elvan'ın babasına 1 yıl 2 ay, annesine 11 ay 20 gün hapis cezası

Gezi Parkı olaylarında kafasına gaz kapsülü isabet eden ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ailesinin 'Cumhurbaşkanına hakaret' ettikleri iddiasıyla yargılandıkları davada karar çıktı. Mahkeme, Sami Elvan'ı 1 yıl 2 ay hapis, Gülsüm Elvan'ı ise 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırarak, haklarındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Gezi Parkı olaylarında kafasına gaz kapsülü isabet ederek yaralanan ve bir süre sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan ile babası Sami Elvan'ın yaptıkları farklı tarihlerdeki açıklamalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla yargılandıkları dava karara bağlandı. İstanbul 43.Asliye Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Gülsüm Elvan ve Sami Elvan ile avukatları hazır bulundu.

İfade hürriyeti kapsamında bulunmayan hakaret içerikli sözler söyledikleri aktarıldı

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanıklar Sami Elvan ile Gülsüm Elvan'ın farklı tarihlerde Çağlayan Adliyesi meydanında yaptığı açıklamalarda 'terörist', 'katil' gibi kelimeler kullanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ve ifade hürriyeti kapsamında bulunmayan hakaret içerikli sözler söylediklerini aktardı. Açıklanan mütalaada, sanık Sami Elvan'ın zincirleme şekilde 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 1 yıl 5 aydan 8 yıl 2 aya, sanık Gülsüm Elvan'ın ise 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

"Ben kimseye hakaret etmedim"

Sanık Gülsüm Elvan savunmasında mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Ben hakaret olarak görmüyorum, benim feryadım ve çocuğuma hasretimdi. İsyanımı kaleme döksem kalem yazmaz, taşa söylesem taş çatlar. Vicdanla karar verilmesini talep ediyorum, ben kimseye hakaret etmedim" dedi. Son sözü sorulan sanıklar mahkemeden beraatlarını talep etti.

Bir sanığa 1 yıl 2 ay, diğerine 11 ay 20 gün hapis cezası

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Gülsüm Elvan'ı 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasına, sanık Sami Elvan'ı ise zincirleme şekilde 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıklar hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da karar verildi. - İSTANBUL