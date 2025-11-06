Berkay Melikoğlu'nun Ailesi Sanık Avukatının Taleplerine Tepki Gösterdi

Tokat'ın Turhal ilçesinde 3 Mart tarihinde çıkan bıçaklı kavga sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Berkay Melikoğlu'nun ailesi oğullarının ölümünün ardından, sanık avukatının talebiyle ikinci kez yıkıldı.

Olay, Mareşal Feyzi Çakmak Mahallesi'nde 3 Mart'ta meydana geldi. İddiaya göre aralarında önceden husumet bulunan A.M.Ö. ile Berkay Melikoğlu arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.M.Ö'nün yanında bulunan bıçakla Melikoğlu'nu dört yerinden yaraladı. Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı Turhal Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan şüpheli, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak tutuklanmıştı.

Katil zanlısına ev hapsi talebi aileyi isyan ettirdi

Sanık Zile Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada sanık avukatı, Berkay Melikoğlu için 'kemik yaşı tespiti' talebinde bulunurken, müvekkilinin psikolojisinin bozulduğu gerekçesiyle ev hapsi talep etti. Talep, Melikoğlu ailesi ve duruşma salonundaki vatandaşların tepkisine neden oldu. Mahkeme, avukatın talebini reddetti.

"Kardeşimin mezarını açtırmak istediler"

Sanık avukatın talebinin kendilerini derinden yaraladığını söyleyen Berkay'ın kardeşi Işıl Melikoğlu; "Kardeşim 3 Mart 2025'te bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Sanık avukatı, sanki kardeşim 17 yaşından büyük olsaydı ölümü hak etmiş gibi mezarının açılarak kemik yaşı tespiti yapılmasını talep etti. Üstelik katilin psikolojisi bozulmasın diye ev hapsi istediler. Biz bunları asla kabul etmiyoruz. Mahkeme de reddetti. Bu talepler bize acı çektirmek için" dedi.

19 Aralık'ta destek çağrısı

Berkay'ın çocukları çok seven ve koruyan biri olduğunu belirten Işıl Melikoğlu, Tokat halkına destek çağrısında bulunarak; "Berkay çok iyi bir insandı. Onu yalnız bırakmayın. 19 Aralık'ta Zile Ağır Ceza Adliyesi'nde ikinci duruşmamız var. Tüm Tokat halkını Berkay'ın yanında olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Dava 19 Aralık tarihinde devam edecek.