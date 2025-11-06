Haberler

Berkay Melikoğlu'nun Ailesi Sanık Avukatının Taleplerine Tepki Gösterdi

Berkay Melikoğlu'nun Ailesi Sanık Avukatının Taleplerine Tepki Gösterdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Turhal ilçesindeki bıçaklı kavga sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Berkay Melikoğlu'nun ailesi, sanık avukatının mezar açtırma ve ev hapsi taleplerine sert tepki gösterdi. Duruşmada sanığın talebi reddedildi.

Tokat'ın Turhal ilçesinde 3 Mart tarihinde çıkan bıçaklı kavga sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Berkay Melikoğlu'nun ailesi oğullarının ölümünün ardından, sanık avukatının talebiyle ikinci kez yıkıldı.

Olay, Mareşal Feyzi Çakmak Mahallesi'nde 3 Mart'ta meydana geldi. İddiaya göre aralarında önceden husumet bulunan A.M.Ö. ile Berkay Melikoğlu arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.M.Ö'nün yanında bulunan bıçakla Melikoğlu'nu dört yerinden yaraladı. Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı Turhal Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan şüpheli, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak tutuklanmıştı.

Katil zanlısına ev hapsi talebi aileyi isyan ettirdi

Sanık Zile Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada sanık avukatı, Berkay Melikoğlu için 'kemik yaşı tespiti' talebinde bulunurken, müvekkilinin psikolojisinin bozulduğu gerekçesiyle ev hapsi talep etti. Talep, Melikoğlu ailesi ve duruşma salonundaki vatandaşların tepkisine neden oldu. Mahkeme, avukatın talebini reddetti.

"Kardeşimin mezarını açtırmak istediler"

Sanık avukatın talebinin kendilerini derinden yaraladığını söyleyen Berkay'ın kardeşi Işıl Melikoğlu; "Kardeşim 3 Mart 2025'te bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Sanık avukatı, sanki kardeşim 17 yaşından büyük olsaydı ölümü hak etmiş gibi mezarının açılarak kemik yaşı tespiti yapılmasını talep etti. Üstelik katilin psikolojisi bozulmasın diye ev hapsi istediler. Biz bunları asla kabul etmiyoruz. Mahkeme de reddetti. Bu talepler bize acı çektirmek için" dedi.

19 Aralık'ta destek çağrısı

Berkay'ın çocukları çok seven ve koruyan biri olduğunu belirten Işıl Melikoğlu, Tokat halkına destek çağrısında bulunarak; "Berkay çok iyi bir insandı. Onu yalnız bırakmayın. 19 Aralık'ta Zile Ağır Ceza Adliyesi'nde ikinci duruşmamız var. Tüm Tokat halkını Berkay'ın yanında olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Dava 19 Aralık tarihinde devam edecek. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
LGS kapsamında merkezi sınav 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek

Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği sınav tarihi belli oldu
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane beklediği haberi aldı

Leroy Sane'ye müjde üstüne müjde
Yüzme havuzu kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu

Havuz kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
Heidi Klum ve kızı Leni tepkileri umursamadı: Yeni iç çamaşırı pozları yine olay yarattı!

Ünlü Model tepkileri umursamadı: iç çamaşırı pozları olay yarattı!
Eşini yere yatırıp defalarca bıçakladı, vatandaşlar güçlükle durdurabildi

Sokak ortasında dehşet! Yere yatırdı, araya giren kimse durduramadı
Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonuna damga vuran hareket

Maç sonuna damga vuran olay
Manifest davasında yeni karar: İmza zorunluluğu kaldırıldı

Manifest'in "hayasızca hareket" davasında yeni karar
Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İlkay Gündoğan'ın dönüş tarihi belli oldu

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İşte İlkay'ın dönüş tarihi
Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde ölü bulundu

Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde bulundu
Yapay zeka değil gerçek! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz

Halimize şükretmeliyiz! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması

Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.