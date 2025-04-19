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Berk Atan'ın Kaza Geçirmesi: Gönül Dağı Oyuncusu Yaralandı

Berk Atan'ın Kaza Geçirmesi: Gönül Dağı Oyuncusu Yaralandı
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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde 'Gönül Dağı' dizisinde rol alan Berk Atan, içinde bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralandı. İki yaralı hastaneye kaldırıldı; Atan'da kaburga kırığı tespit edildi.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekilen "Gönül Dağı" dizisinde rol alan oyuncu Berk Atan, içinde bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Mihalıcçık ilçesine bağlı kırsal Sazak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.U.K. idaresindeki 34 EFH 328 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan ünlü oyuncu oyuncu Berk Atan (34) ile Aybike Sağlam Taşkın (29) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastane yetkililerinden açıklama

Eskişehir Şehir Hastanesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Saat 20.30'da acil servise girişi yapılan Berk Atan'da kaburga kırığı tespit edildi. Göğüs Cerrahı Dr. Gökhan Guneren tarafından saat 21.30'da KVC yoğun bakıma yatışı yapıldı. Durumu stabil ama ağrısı çok. Aybike Sağlam'ın ise tetkikler sonucu vertebra frakturu tespit edildi. Saat 23.30'da opere edildi. Beyin Cerrahi 1 Servisi'nde Beyin Cerrahi Uzmanı Dr. Adem Kurtuluş tarafından takip ediliyor. Genel durumu stabil" denildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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