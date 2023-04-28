Bergama'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü

İZMİR - İzmir'in Bergama ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre aksarken, araçların çekilmesinin ardından yol normale döndü.

Kaza, saat 17.30 sıralarında İzmir Bergama Küçükkaya mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Otoyolda seyir halinde olan Nazmi Zeyreker idaresindeki 34 FZ 9117 plakalı araç, orta refuşlarda temizlik yapan karayolları aracına arkadan çarptı. Arkasında onu takip eden 16 NK 353 plakalı arkadaşı arabasını durdurmayınca o da Zeyrek'in arabasına arkadan çarptı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Nazmi Zeyreker'in hayatını kaybettiği belirlendi. Aynı araçta şoför koltuğunun yanında oturan Ahmet Öz isimli vatandaş ise kafasına aldığı darbe ile ağır şekilde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebiyle yolun bir kısmı trafiğe kapanırken, araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.