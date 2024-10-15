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Bergama'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Tutuklandı

Bergama'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Tutuklandı
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İzmir'in Bergama ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan B.T. adlı şahsın adresine düzenlenen operasyonda 100 kök Hint keneviri ve uyuşturucu madde üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Şahıs, adli işlemlerinin ardından tutuklandı.

İzmir'in Bergama ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir kişinin adresine gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan kontrolde şüphelinin kısa süre önce Tekirdağ'dan Bergama'ya geldiği tespit edildi.

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, B.T. adlı bir kişinin ilçeye bağlı Ulucami Mahallesi'nde uyuşturucu yetiştirip sattığı bilgisi üzerine harekete geçti. Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat sonrası belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyonda, 100 kök Hint keneviri, uyuşturucu madde üretiminde kullanılan düzenekler ile poşetler içerisinde Hint keneviri tohumları ve satışa hazır vaziyette uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Öte yandan yapılan kontrolde şüphelinin, kısa süre öne Tekirdağ'dan İzmir Bergama'ya geldiği ve başka suçlardan da bir çok kaydının olduğu ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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