Bergama'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı
İzmir'in Bergama ilçesinde yapılan operasyonlarla uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptıkları tespit edilen Z.Ş. ve M.T. isimli şüpheliler yakalanarak tutuklandı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa