Bergama'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Bergama ilçesinde yapılan operasyonlarla uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptıkları tespit edilen Z.Ş. ve M.T. isimli şüpheliler yakalanarak tutuklandı.

İzmir'in Bergama ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı belirlenen Z.Ş. ve M.T. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
