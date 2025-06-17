Bergama'da Uyuşturucu Satışı Yapan İki Kişi Tutuklandı

Bergama'da Uyuşturucu Satışı Yapan İki Kişi Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Bergama ilçesinde, uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen M.Ş. ve U.K. adlı iki kişi, polis operasyonuyla yakalandı. Yapılan aramalarda 5 bin 990 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

İzmir'in Bergama ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen 2 kişi, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bergama ilçesinde bulunan bir adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığına dair gelen ihbar üzerine harekete geçti. M.Ş. ve U.K. isimli şüpheli şahısların satış yaptığı yönündeki bilgileri değerlendiren ekipler, Bergama Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda 5 bin 990 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Şüpheli M.Ş ve U.K. ise yapılan baskında yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen her iki şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail'i yatlarla terk edenler Güney Kıbrıs'a akın etti

İsrail'i yatlarıyla terk edenler o bölgeye akın etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu rezilliğin bedeli ağır oldu! Ünlü tatil beldesi Marmaris'te 14 işletmenin kapısına kilit vuruldu

Ünlü tatil beldesinde 14 işletmenin kapısına kilit vuruldu
Kubilay Aka Moskova'da galip geldi! Zaferi sevgilisini omzuna alarak kutladı

Ünlü oyuncu zafer sarhoşu! Sevgilisi omzuna alarak kutlama yaptı
İsrail Başbakanı Netanyahu: İran'a saldırılarda ABD bize yardım ediyor

Netanyahu, Trump'ı yalanladı! ABD'nin de savaşa girdiği kesinleşti
Serdal Adalı'dan paylaşım: 200 milyon euroluk müjde

Beşiktaş'a 200 milyon euroluk müjde
Alex de Souza'dan sürpriz imza! Yeni takımı açıklandı

Çok sürpriz adres! Alex'in yeni takımı açıklandı
İran'dan yeni misilleme! Tel Aviv ve Hayfa'yı vurdular

İran'dan yeni misilleme! İsrail'in iki şehrini ağır saldırıya tuttular
Fenerbahçe yeni kalecisini ezeli rakibinden alıyor

Livakovic gidiyor! Yerine ezeli rakipten kaleci gelecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.