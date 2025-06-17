Bergama'da Uyuşturucu Satışı Yapan İki Kişi Tutuklandı

İzmir'in Bergama ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen 2 kişi, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bergama ilçesinde bulunan bir adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığına dair gelen ihbar üzerine harekete geçti. M.Ş. ve U.K. isimli şüpheli şahısların satış yaptığı yönündeki bilgileri değerlendiren ekipler, Bergama Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda 5 bin 990 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Şüpheli M.Ş ve U.K. ise yapılan baskında yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen her iki şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR