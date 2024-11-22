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Bergama'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Bergama'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama
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İzmir'in Bergama ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

İzmir'in Bergama ilçesinde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Aliağa Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, silah ve mühimmat ticareti ile uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik 21 Kasım 2024 tarihinde eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirdi. Bergama'da 4 şahsa yönelik yapılan operasyonlarda çok sayıda tabanca, tüfek ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yasa dışı silah ticareti, imalatı ve bireysel silahlanma ile mücadeleye kararlılıkla devam edileceği ve şehrin huzur ve güvenliğini sağlamak adına suç ve suçlularla mücadelenin süreceği ifade edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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