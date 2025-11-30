Haberler

Bergama'daki kayıp arayışı sonuçlandı: Alzheimer hastası yaşlı adam ölü bulundu

Güncelleme:
İzmir'in Bergama ilçesinde iki gündür kayıp olarak aranan 75 yaşındaki Alzheimer hastası Zeki Bingöl'den acı haber geldi. Bingöl'ün cansız bedeni, geniş katılımlı arama çalışmaları sonucunda makilik alanda bulundu.

  • 75 yaşındaki Alzheimer hastası Zeki Bingöl, Bergama'da kaybolduktan iki gün sonra ölü bulundu.
  • Zeki Bingöl'ün cansız bedeni, evine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki makilik alanda bulundu.
  • Cenazesi Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İzmir'in Bergama ilçesinde iki gün önce akşam saatlerinde kaybolan 75 yaşındaki Alzheimer hastası, makilik alanda ölü olarak bulundu.

EVİNE 2 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası emekli öğretmen Zeki Bingöl (75), 28 Kasım akşamı kayboldu. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne başvurarak haber alamadıklarını bildirmesi üzerine bölgede jandarma ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda Bingöl'ün cansız bedeni, bugün evine yaklaşık 2 kilometre mesafedeki makilik alanda ölü olarak bulundu.

Yaşlı adamın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı'ndan resmen af talep etti

