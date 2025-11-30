Bergama'daki kayıp arayışı sonuçlandı: Alzheimer hastası yaşlı adam ölü bulundu
İzmir'in Bergama ilçesinde iki gündür kayıp olarak aranan 75 yaşındaki Alzheimer hastası Zeki Bingöl'den acı haber geldi. Bingöl'ün cansız bedeni, geniş katılımlı arama çalışmaları sonucunda makilik alanda bulundu.
- 75 yaşındaki Alzheimer hastası Zeki Bingöl, Bergama'da kaybolduktan iki gün sonra ölü bulundu.
- Zeki Bingöl'ün cansız bedeni, evine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki makilik alanda bulundu.
- Cenazesi Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
EVİNE 2 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU
Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası emekli öğretmen Zeki Bingöl (75), 28 Kasım akşamı kayboldu. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne başvurarak haber alamadıklarını bildirmesi üzerine bölgede jandarma ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda Bingöl'ün cansız bedeni, bugün evine yaklaşık 2 kilometre mesafedeki makilik alanda ölü olarak bulundu.
Yaşlı adamın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.