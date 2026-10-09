Haberler

Bergama'da durdurulan araçta uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bergama'da durdurulan araçta uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Bergama ilçesinde devriye ve denetim çalışması yürüten emniyet ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'in Bergama ilçesinde emniyet güçlerince gerçekleştirilen denetimler sırasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde devriye ve denetim çalışmalarını sürdürürken. Araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyon kapsamında araçta bulunan U.Ç. (30) ve B.Y. (22) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 2 sitede yayınlandı.
İstanbul Valisi Davut Gül: Maltepe'de çöken binanın enkazının altında yangın var

İşte Maltepe'de ekiplerin işini zorlaştıran korkunç detay
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Azerbaycan'da başörtüsü yasağına tepki yağıyor: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmıyor

Gazi yasağa isyan etti: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmadı
Burçin Orhon'dan hayatını kaybeden kayınvalidesi Necla Uygur'a duygusal veda

Burçin Orhon'dan Necla Uygur'a veda: Canım annem...
Kamera kaydını izleyen Sivaslı vatandaşı dehşete düşüren görüntü

Kamera kaydını izleyen Sivaslı vatandaşı dehşete düşüren görüntü
Sinema salonlarında bu hafta: 8 yeni film vizyona girecek

Sinemalarda bu hafta korku rüzgarı esecek!

Kayseri İncesu'da iki otomobil çarpıştı, 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Kara yolunu kilitleyen kaza: Çok sayıda ölü var
Maltepe'de çöken apartmanda can kaybı 3'e yükseldi

Maltepe'de çöken apartmanda bir acı haber daha
Müge Anlı'da babasını arayan Hamid'in 2 saatte 480 bin TL kazandığı iddia edildi

Türkiye'nin konuştuğu Hamid'in 2 saatlik kazancı dudak uçuklattı