Bergama'da durdurulan araçta uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

Bergama'da durdurulan araçta uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Bergama ilçesinde devriye ve denetim çalışması yürüten emniyet ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İzmir'in Bergama ilçesinde emniyet güçlerince gerçekleştirilen denetimler sırasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde devriye ve denetim çalışmalarını sürdürürken. Araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyon kapsamında araçta bulunan U.Ç. (30) ve B.Y. (22) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.