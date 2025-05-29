Berber Koltuğunda Kardeşi Vuran Ağabey Susma Hakkını Kullandı

Berber koltuğunda kardeşini vuran ağabey susma hakkını kullandı

SAMSUN - Samsun'da berber dükkanında kardeşi Barış Kol'uöldüren ağabey Ahmet Kol(46), poliste susma hakkını kullanarak ifade vermedi. Ahmet Kol ile yardım yataklık yapmaktan gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi Divitçioğlu Caddesi üzerindeki bir berberde önceki gün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1998 yılında Samsun Kapalı Cezaevi Müdürü Zeki Bayrak'ın öldürülmesi olayında Ali Kemal Kol ile birlikte yargılanan ve cezasını tamamlayan Barış Kol (43), ağabeyi Ahmet Kol'un silahlı saldırısına uğradı. Kafasından vurulan Barış Kol, kaldırıldığı Gazi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Saldırının ardından kaçan şüpheli Ahmet Kol için Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı operasyon başlattı.

Ekipler, 54 farklı güvenlik kamerasına ait yaklaşık 213 saatlik görüntüyü tek tek inceleyerek şüphelinin İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde saklandığı adresi tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Ahmet Kol, cinayette kullandığı tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Cinayet Bürosu ekipleri Ahmet Kol'a yardım ve yataklık yaptığını tespit ettikleri Murat S.ile amcaoğlu Aslan S.'yi de yakalayarak gözaltına aldı.

Ahmet Kol poliste ifade vermeyerek susma hakkını kullandı. Cinayet Bürosundaki işlemleri tamamlanan Ahmet Kol ile diğer iki şüpheli, çelik giydirilerek geniş güvenlik önlemleri altında bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.