Beratcan Gökdemir suç örgütü operasyonunda 90 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından liderliğini Rusya'da bulunduğu değerlendirilen ve hakkında kırmızı bülten çıkartılan Beratcan Gökdemir'in yaptığı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 90 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 76'sı tutuklama, 14'ü ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, yeni nesil suç örgütlerinden olan liderliğini Beratcan Gökdemir'in yaptığı suç örgütünün İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösterdiği belirlendi. Soruşturmada örgütün sosyal medya platformları üzerinden temin ettiği tetikçileri "Kardeşler" isimli WhatsApp grubuna dahil ettiği ve bu kişileri grup üzerinden eylem amacıyla yönlendirdiği tespit edildi. Grupta eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen kişilerin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda, 34'ü adli süreçteki çocuk olmak üzere toplam 100 şüpheli belirlendi. 27 Ekim'de İstanbul merkezli Şırnak, Kayseri, Ankara, Aydın, Bursa, Gaziantep, İzmir, Hatay, Kocaeli, Mersin, Eskişehir, Kilis, Manisa, Mardin, Şanlıurfa, Adana, Antalya, Balıkesir, Batman, Bingöl, Kahramanmaraş, Kırşehir, Muğla, Muş, Ordu, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Van'ın da aralarında bulunduğu 30 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 34'ü adli süreçteki çocuk olmak üzere toplam 90 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

76 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Emniyetteki işlemlerinin ardından 30 Ekim tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 90 şüpheliden 76'sı tutuklama, 14'ü adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilenlerin 56'sı yetişkin, 20'si çocuk şüphelilerden oluştu. Adli kontrol talebiyle sevk edilen 14 kişinin ise 4'ü yetişkin, 10'u çocuk şüpheli oldu. 6 çocuk şüpheli için konutu terk etmeme tedbiri talep edildi. Öte yandan hakkında kırmızı bülten çıkartılan Beratcan Gökdemir'in Rusya'da bulunduğu değerlendiriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı