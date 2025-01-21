Benzin Dökerek Sobayı Tutuşturan Yaşlı Adam Ağır Yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde benzin döktüğü sobanın alev alması sonucu 75 yaşındaki Ali Rıza B. ağır yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde benzin döktüğü sobanın bir anda alev alması sonucu yaşlı adam ağır yaralandı.

Olay, Çaylıca Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Rıza B. (75) sobayı tutuşturmak için benzin döktü. Soba bir anda alev alınca elleri ve ayakları yanan yaşlı adam ağır yaralandı. Yaralı, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan müdahalenin ardından yaralı adam ambulansla Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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