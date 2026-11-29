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Pakistan'ın Belucistan eyaletinde madencileri taşıyan araçlara pusu kurup 11 maden işçisini kaçıran saldırganlar, alıkoydukları işçileri öldürdü.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde silahlı saldırganlar, madencileri taşıyan araçlara pusu kurdu. Polis tarafından yapılan açıklamada, dağlık Kohlu bölgesinde meydana gelen olayda 11 işçinin kaçırılarak öldürüldüğü bildirildi.

Kohlu Emniyet Müdürü Tayyab Iqbal, Chamalang kömür madeninde çalışan madencilerin iki kamyonla seyahat ettikleri sırada saldırıya uğradığını belirterek, "Saldırganlar iki şoförü serbest bıraktı, madencileri ise alıkoyarak dağlık bir bölgeye götürdüler ve orada öldürdüler" ifadelerini kullandı. Iqbal, saldırganların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldığını ve bölgenin giriş çıkışlara kapatıldığını bildirdi.

Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Naqvi ise saldırıyı kınayarak, olayın son derece vahşi bir saldırı olduğunu ifade etti.

Söz konusu saldırıyı henüz herhangi bir grup üstlenmezken, Pakistanlı yetkililer eyalette son dönemde gerçekleştirilen çok sayıda saldırıdan ayrılıkçı terör örgütü Belucistan Kurtuluş Ordusu'nu (BLA) sorumlu tutuyor. Afganistan ve İran ile sınırı bulunan, zengin maden kaynaklarına sahip Belucistan eyaletinin uzun süredir ayrılıkçı silahlı grupların faaliyetlerine sahne olduğu biliniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı