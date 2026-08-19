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Hatay'da TIR Devrildi: Sürücü Yaralandı

Hatay'da TIR Devrildi: Sürücü Yaralandı
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Hatay'ın Belen ilçesinde Belen-İskenderun yolu otoban girişinde kontrolden çıkan TIR devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Tırın çekilmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı; polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Hatay'ın Belen ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Kaza; Belen-İskenderun yolu otoban girişinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildi.

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yaralı sürücü araçtan kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Bölgede ekipler tarafından gerekli emniyet tedbirlerinin alındığı bildirildi. Tırın çekilmesiyle yol güvenli olarak yeniden trafiğe açıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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