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Hatay'da hurdalık yangını kısa sürede söndürüldü

Hatay'da hurdalık yangını kısa sürede söndürüldü
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Hatay’ın Belen ilçesinde hurdalık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Hatay'ın Belen ilçesinde hurdalık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, Belen ilçesine bağlı Ötençay Mahallesi'nde bulunan hurdalık alanda meydana geldi. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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