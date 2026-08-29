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Hatay'da Araçta Mahsur Kalan Bebek İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Hatay'da Araçta Mahsur Kalan Bebek İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
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Hatay'ın Belen ilçesinde kapıları kilitlenen araçta mahsur kalan bebek, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güvenli şekilde kurtarılarak ailesine teslim edildi. Bebeğin ve ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Hatay'ın Belen ilçesinde aracın kapılarının kilitli kalmasıyla mahsur kalan bebek, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güvenli şekilde kurtarılarak ailesine teslim edildi.

Olay, Belen ilçesi Halilbey Mahallesi'nde meydana geldi. Kapının kilitlenmesi sonrası araç içerisinde bebeğin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin titiz çalışması sonucu bebek bulunduğu araçtan güvenli şekilde çıkarıldı.

Kurtarılan bebek ailesine teslim edilirken, bebeğin ve ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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