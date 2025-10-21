Haberler

Belediyeye ait fırında infial yaratan görüntü

Belediyeye ait fırında infial yaratan görüntü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Belediyeye ait fırında infial yaratan görüntü
Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı fırında kaydedilen görüntüler infial yarattı. Servis edilen videoda kamyon kasasındaki ekmeklerin işçiler tarafından ayakla ezildiği anlar yer alırken, Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Piyasaya sunulamayacak durumdaki ekmekler, hayvanlara verilmek üzere rehabilitasyon merkezine gönderilmiştir. Bu durum bir defaya mahsus yaşanmıştır" denildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Fenni Fırın'da kaydedilen görüntüler büyük tepki topladı.

İnternete düşen görüntülerde belediyenin dar gelirler için büfelerde satışa sunduğu ekmeğin üretildiği Fenni Fırın'da tonlarca ekmek belediyeye ait kamyonun kasasına gelişi güzel atıldı.

EKMEKLERİ AYAKLARIYLA EZDİLER

Kamyona kasasına atılan bayat veya imalat hatası olduğu değerlendirilen ekmekleri işçilerin ayaklarıyla ezdikleri de görüldü.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA VAR

Ekmeklerin işçiler tarafından ayakla ezildiği anlar infial yaratırken söz konusu görüntülerle ilgili olarak Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından da açıklama yapıldı.

Belediye tarafından Sözcü Gazetesi'ne yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Tüm üretimini son sistem makinelerle yapan Fenni Fırın, Konya'da en kaliteli ve hijyenik ekmeği 9 lira fiyatla en uyguna Konyalılara sunmaya devam etmektedir.

"HAYVANLARA VERİLMEK ÜZERE REHABİLİTASYON MERKEZİNE GÖNDERİLDİ"

Fabrikanın ikinci etap genişlemesi aşamasında yeni makinelerin denenmesi aşamasında ortaya çıkan ve piyasaya sunulamayacak durumda olan ekmekler, hayvanlara verilmek üzere Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderilmiştir. Bu durum, tek bir defaya mahsus yaşanmıştır. Fenni Fırın, zam yapmadan eski fiyattan ekmek üretimine devam etmektedir."

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

suleyman altıntaş:

Hayvan rehabilitasyon merkezine gönderilmiştir kısmına kadar sorun yok. Bu durum 1 defaya mahsus yaşanmıştır açıklaması şüphe uyandırıyor.

Yanıtla
Remzi YILMAZ:

hayvanlara bile verilirse nimet ezilmez Allah o nimeti gözlerinden çıkarır

Yanıtla
tlp ansn:

Yazıklar olsun belediye CHP de dir Muhakkak dedim ama şok ak parti belediyesinde bu görüntüler utanç endişe vericidir. İşçilerin hepsinin işinden edilmesi başkanından kovulması bekliyoruz

Yanıtla
Tunc:

Mesele ekmeklerin nereye gittiği değil, mesele ekmeklerin üzerine basıldığı. Ne olursa olsun ekmek üzerine basılmaz. Nimet diye bir kavram var.

Yanıtla
Murat ÇAMUR:

hacı hoca memleketi çok görmen yaparlar.

Yanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
