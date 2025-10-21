Belediyeye ait fırında infial yaratan görüntü

Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Fenni Fırın'da kaydedilen görüntüler büyük tepki topladı.

İnternete düşen görüntülerde belediyenin dar gelirler için büfelerde satışa sunduğu ekmeğin üretildiği Fenni Fırın'da tonlarca ekmek belediyeye ait kamyonun kasasına gelişi güzel atıldı.

EKMEKLERİ AYAKLARIYLA EZDİLER

Kamyona kasasına atılan bayat veya imalat hatası olduğu değerlendirilen ekmekleri işçilerin ayaklarıyla ezdikleri de görüldü.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA VAR

Ekmeklerin işçiler tarafından ayakla ezildiği anlar infial yaratırken söz konusu görüntülerle ilgili olarak Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından da açıklama yapıldı.

Belediye tarafından Sözcü Gazetesi'ne yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Tüm üretimini son sistem makinelerle yapan Fenni Fırın, Konya'da en kaliteli ve hijyenik ekmeği 9 lira fiyatla en uyguna Konyalılara sunmaya devam etmektedir.

"HAYVANLARA VERİLMEK ÜZERE REHABİLİTASYON MERKEZİNE GÖNDERİLDİ"

Fabrikanın ikinci etap genişlemesi aşamasında yeni makinelerin denenmesi aşamasında ortaya çıkan ve piyasaya sunulamayacak durumda olan ekmekler, hayvanlara verilmek üzere Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderilmiştir. Bu durum, tek bir defaya mahsus yaşanmıştır. Fenni Fırın, zam yapmadan eski fiyattan ekmek üretimine devam etmektedir."