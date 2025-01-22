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Belediye o gençleri ifşa etti: Tebrikler hepimizi şaşırtmayı başardınız

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Burdur'da bir grup gencin, parktaki oturma gruplarına zarar verdiği anlar güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Görüntüleri sosyal medyadan paylaşan Burdur Belediyesi, gençleri "Tebrikler, Demokrasi Parkı'mızda sergilediğiniz üstün performansla hepimizi şaşırtmayı başardınız" notuyla eleştirdi.

Burdur'da Yeni Mahalle'de bulunan Demokrasi Parkı'ndaki oturma gruplarına bir grubun zarar verdiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. 4 kişinin yer aldığı görüntülerde, beton ve ahşaptan yapılma bankın ortasındaki ışık sisteminin söküldüğü anlar yer aldı.

Belediye o gençleri ifşa etti: Tebrikler hepimizi şaşırtmayı başardınız

"SİZLERİ BÜYÜK BİR İLGİYLE TAKİP EDİYORUZ"

Burdur Belediyesi, bu anları sosyal medya hesabından, "Tebrikler gençler! Demokrasi Parkı'mızda sergilediğiniz üstün performansla hepimizi şaşırtmayı başardınız. Böylesine ilham verici hareketlerinizle gençlere harika bir rol model olduğunuz kesin. Sizleri büyük bir ilgiyle takip ediyoruz" notuyla paylaştı.

Belediye o gençleri ifşa etti: Tebrikler hepimizi şaşırtmayı başardınız

BELDİYE ŞİKAYETÇİ OLMADI

Belediyenin olayla ilgili herhangi bir şikayette bulunmadığı, parkta ise tadilat çalışmalarının başlatıldığı öğrenildi.

Belediye o gençleri ifşa etti: Tebrikler hepimizi şaşırtmayı başardınız
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Orhan Oğuz - 3.Sayfa
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıİDO BEY:

Bunların aldığı nefese yazık ne olur bunlardan hiçbir cacık olmaz

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Haber YorumlarıErhan Karaoglan:

ne alaka yahu çakallar zarar versin şikayetçi olmayacak o malzemeler bizim vergilerimizle yapılıyor ben hakkımı helal etmiyorum kim zarar veriyorsa kimde hakkımızı sormuyorsa

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Haber YorumlarıSelahattin Gurbuz:

Görüntü paylaşmış beledıye şikayetcı olmamış akşam polisle eve gideceksin baba ve anneyi alıcaksın vermedıgı terbiye İcin sonrada cocugu alıcaksın bır kac saat tutacaksın zararı fatura edıb yolluyacaksın bak bakalım o anne ve babalar nasıl egıtım veriyor

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Haber YorumlarıSer_hat:

Bir yerlerine battıysa demek ondan zarar vermişlerdir.

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Haber YorumlarıAlkurt:

Onun bunun cocuklari

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Şimdiki gençlik hep sorun

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Haber YorumlarıErdem Sen:

yapip yapip sokaga atiyorsunuz bari takip edin

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Haber YorumlarıMurat Kara:

ey akape eğitim sadece dinle olmuyor işte olmuyor

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