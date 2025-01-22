Belediye o gençleri ifşa etti: Tebrikler hepimizi şaşırtmayı başardınız

Burdur'da Yeni Mahalle'de bulunan Demokrasi Parkı'ndaki oturma gruplarına bir grubun zarar verdiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. 4 kişinin yer aldığı görüntülerde, beton ve ahşaptan yapılma bankın ortasındaki ışık sisteminin söküldüğü anlar yer aldı.

"SİZLERİ BÜYÜK BİR İLGİYLE TAKİP EDİYORUZ"

Burdur Belediyesi, bu anları sosyal medya hesabından, "Tebrikler gençler! Demokrasi Parkı'mızda sergilediğiniz üstün performansla hepimizi şaşırtmayı başardınız. Böylesine ilham verici hareketlerinizle gençlere harika bir rol model olduğunuz kesin. Sizleri büyük bir ilgiyle takip ediyoruz" notuyla paylaştı.

BELDİYE ŞİKAYETÇİ OLMADI

Belediyenin olayla ilgili herhangi bir şikayette bulunmadığı, parkta ise tadilat çalışmalarının başlatıldığı öğrenildi.