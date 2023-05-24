Belediye meclis üyesinin silahla vurulduğu olayda sanığa tahliye

ZONGULDAK - Zonguldak'ta belediye meclis üyesi Murat Birinci'nin silahla vurulduğu olayda tutuklu yargılanan 19 yaşındaki M.İ., tahliye edildi. M.İ.'yi azmettirmekle suçlanan diğer iki sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi.

Edinilen bilgiye göre Kozlu ilçesinde belediye meclis üyesi olan Murat Birinci, 2021 yılında işyerinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Birinci tedavisinin ardından taburcu olurken güvenlik kamera kayıtları ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ekipler; E.İ., E.İ., D.İ. ve M.İ.'yi yakaladı. Üç şüpheliden E.İ., 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen bir önceki duruşmada tahliye edildi. Ancak başka bir suçtan dolayı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar E.İ., D.İ. ve M.İ.'nin yanı sıra başka bir suçtan tutuklu bulunan E.İ. SEGBİS aracılığıyla hazır bulundu. Olayda yaralanan Murat Birinci ve avukatı da mahkemede yer aldı. Sanıklardan E.İ. ve D.İ.; M.İ.'yi azmettirmediklerini ve tahliyelerini talep ettiler.

M.İ. ise öldürme kastının olmadığını ve kimsenin kendisinin suça azmettirmediğini söyledi. Mahkeme; M.İ.'nin olay tarihinde çocuk olduğu ve yasaya göre ağır ceza mahkemelerindeki yargılamalarda en fazla tutukluluk süresini dolduracağını belirterek tahliyesine karar verdi. D.İ. ve E.İ.'nin tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Öte yandan Murat Birinci'nin sağlık durumuna ilişkin raporun hazırlanması için duruşma ileri tarihe ertelendi.