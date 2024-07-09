Belçika Vatandaşı Yozgat'ta Yakalandı
İnterpol ve Europol tarafından yakalama kaydı bulunan Belçika vatandaşı, Yozgat'ta yakalandı. Hakkında 'Uyusturucu Madde ve Yasadışı Suç Örgütü Faaliyetleri' suçundan kırmızı bülten ile aranan H.Ç., Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
İnterpol ve Europol tarafından yakalama kaydı bulunan Belçika vatandaşı, Yozgat'ta yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İnterpol-Europol Daire Başkanlığınca hakkında "Uyusturucu Madde ve Yasadışı Suç Örgütü Faaliyetleri" suçundan kırmızı bülten ile aranması bulunan Belçika Vatandaşı H.Ç., Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Yozgat-Çorum Alaca yolu üzerinde düzenlenen operasyonla yakalanan H.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından H.Ç. sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - YOZGAT