Belçika'da trenle okul otobüsü çarpıştı: 4 ölü
Belçika'nın Buggenhout kasabası yakınlarındaki hemzemin geçitte tren ile okul otobüsünün çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada otobüs şoförü ve bir öğrencinin ebeveyni de hayatını kaybetti.
Belçika'nın başkenti Brüksel'e 23 kilometre uzaklıktaki Buggenhout kasabası yakınlarındaki hemzemin geçitte bir tren, okul otobüsüne çarptı. Belçika Ulaştırma Bakanı Jean-Luc Crucke, sabahın erken saatlerinde yaşanan kazada 2'si genç 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Hayatını kaybedenler arasında otobüs şoförü ile bir öğrencinin ebeveyninin de bulunduğunu aktaran Crucke, 2 kişinin de yaralandığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Bernard Quintin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi.
Belçika'da 2025 yılında meydana gelen benzer bir kazada 5 kişi hayatını kaybederken 2020'den bu yana benzer kazalarda kaydedilen en düşük can kaybı olduğu bildirildi. - BRÜKSEL